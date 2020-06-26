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【可能買大灣區土地】投資物業公平值拖累　迪臣發展全年蝕約3530萬元

金融經濟 22:37 2020/06/26

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根據業績報告，迪臣發展投資物業公平值由盈餘接近6650萬元，轉為2275.8萬元虧損

迪臣發展 （00262） 晚上在聯交所發布截至3月底止的年度業績，期內收入大增35.5%，至3.51億元。其中「物業發展及投資業務」收入大增44.3%，至2.82億元，為迪臣發展的主要收入來源。值得注意是，受投資物業公平值由盈轉虧拖累，迪臣發展期內最終錄約3530萬元虧損，不派末期息。

根據業績報告，迪臣發展投資物業公平值由盈餘接近6650萬元，轉為2275.8萬元虧損。不過，上述「物業發展及投資」業務及「買賣醫療設備及家居保安及自動化產品」業務則錄得增長，後者期內錄4944.4萬元，按年升17.6%。至於「總租金收入」，則由2176萬元，跌至1986.9萬元，幅度為8.7%。

迪臣發展董事會稱對對內地物業市場仍保持樂觀，並可能購置其他土地以增加土地儲備，尤其是「毗鄰香港的粵港澳大灣區」。但集團強調，現時並無有關任何具體項目的任何特定投資計劃。

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