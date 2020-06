【新盤焦點】周末新盤焦點逐個捉 全城聚焦SEA TO SKY能否「一Q清袋」

久未有推大型新盤的長實(01113),趁樓市回暖急推跟港鐵(00066)合作發展的將軍澳日出康城第8期SEA TO SKY,帶動整體樓市氣氛更旺。

SEA TO SKY於上周四(18日)推出首批單位價單,單位折實售價由642.8萬至1,845萬元,呎價由13,648至18,375元。是次SEA TO SKY首批單位平均呎價雖然以貴絕康城其他期數首批單位,但若以同新盤Ocean Marini最近推出單位折實平均呎價1.68萬元,SEA TO SKY首批單位折實平均呎價15,823元,呎價較其低約6%。

該盤再於上周日(26日)推第二張價單,涉285伙,實用面積介乎465至1,077平方呎,折實價由653.8萬至1,845萬元,折實呎價由13,906至18,375元。第2張價單整批折實平均呎價升至16,531元,較首批呎價高約4.5%,呎價較首批單位略高,主要是因為2號價單比較多高層戶所致,開價仍是貼近Ocean Marini目前呎價水平。

SEA TO SKY收票反應極理想,該盤於周五截票,累收約1.29萬票,較 本周六(27日)推出推出462伙,錄得超額認購約27倍,平均28人爭1伙。項目打破新地天水圍Wetland Seasons Park第2期於6月推售時收10,261票紀錄,已成為今年新盤票王。是次SEA TO SKY市場反應熾熱,全城聚焦該盤能否「一Q清袋」。

另方面,馬鞍山迎海‧星灣,日前加推10伙,實用面積由472至512平方呎,屬2房單位,折實售價由801.9萬至886.4萬元,呎價由16,694至18,780元。該項目將於周日(28日)以先到先得形式推售上述10個單位。

第三個於本周末推售的新盤,是2018年9月已取得入伙紙的華業控股旗下屯門掃管笏帝灣居,該盤也趁市旺全數推出所有單位。帝灣居於周三(24日)一口氣開價及上載銷售安排,價單有22伙,實用面積介乎887至1,329平方呎,價單定價1,200.2萬至2,616.1萬元,價單呎價13,425元至19,685元,折實樓價約1,152.2萬至2,511.5萬元,折實呎價約12,888至18,898元,其中22伙以價單形式推出並於本周日公開發售,另外5座洋房同日招標發售。

位於嘉和里山路2號的帝灣居,全盤設有27伙,分別為22個分層單位及5幢洋房,分層單位以兩房及三房戶為主;至於洋房實用面積由3,544至4,403平方呎,全為四房間隔。



