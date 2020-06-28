【新股IPO】永泰生物集資11億　一手入場費11110.8元

生物藥股永泰生物（新上市編號：06978）周一（29日）起招股，發行1億股新股，招股價介乎10.5至11元，集資最多11億元，一手入場費11,110.8元，周五（3日）截止認購，預計於7月10日掛牌。

永泰生物已引入大灣區共同家園發展基金、天士力（滬：600535）、聯塑 （02128） 等4基礎投資者作為基石投資者，合共認購4000萬美元（約3億港元）的股份，佔集資額上限約28.36%。

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永泰生物是內地細胞免疫治療生物醫藥公司，逾13年來專注於T細胞免疫治療的研發和商業化。根據弗若斯特沙利文報告，集團的核心在研產品EAL是中國首款獲准進入II期臨床試驗的細胞免疫治療產品，也是於最後實際可行日期唯一獲准進入實體瘤治療II期臨床試驗的細胞免疫治療產品。

主席譚錚稱，針對預防肝癌手術後復發的藥物EAL，已進入第二期臨床試驗，正積極準備申請有條件批覆上市的所需，但未有透露實際時間表。

與大多數生物科技股一樣，永泰目前尚未有盈利，目前公司唯一收入來源於其他收入，包括提供細胞凍存服務收取的收入、銀行存款利息收入、政府補助等。虧損主要來自研發及行政費用，截至2019年12月底止，行政開支2,770萬元人民幣，按年增加38%；研發開支6,200萬元人民幣，按年增加近1倍。