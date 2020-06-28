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【新股IPO】港龍中國地產入場費4141元　恒基李家傑入股惹注目

股樓投資 22:37 2020/06/28

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內房股港龍中國地產（06968）將於周一（29日）起至周五（7月3日）招股，發售4億股，招股價乎3.6至4.1元，一手入場費4,141元，預計集資淨額14.3億元，7月15日掛牌。

港龍引入2名基石投資者，分別為恒基（00012）主席李家傑旗下之Successful Lotus，及中信逸百年資本旗下之YBN International Holidings，同意認購8,000萬港元之股份。

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港龍中國是一家位於長江三角洲地區的房地產開發商，專注開發及銷售主要作住宅用途並附帶相關配套設施的物業，包括商業單元、停車場及配套區域，總部倍於上海。根據行業報告，按2019年已售的合約建築面積計，港龍於中國住宅物業市場的物業開發商中排行第83名。

截至2019年12月底，集團收入19.8億元（人民幣，下同），按年上升19.2%；純利6.7億元，增長88.7%。毛利率由30.8%上升至42.6%。

相關文章：【新股IPO】海普瑞獲明星基金入股　認購前看清4大賣點

集團在21個城市的53個開發項目的總土地儲備為544.4萬平方米，包括(i)可銷售及可出租建築面積為26萬平方米的已竣工物業；(ii)總建築面積為475.1萬平 方米的開發中物業；及(iii)總建築面積為43.1萬平方米的持作未來開發物業。

集資所得，用於為為潛在開發項目的土地成本提供資金；用於支付江南桃源、山水拾間、港龍•湖光瓏樾、泊翠瀾境、君望美庭及港龍首府等現有項目的建築成本；其餘用於一般運營資金用途。

 

撰文 : 李兆明

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