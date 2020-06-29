  • 33°C
香港時間 : 2020629日 (一) 16:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【瑞幸造假】瑞幸咖啡市值失9成後今退市　半年開店大減8成（第二版）

金融經濟 15:39 2020/06/29

分享：

瑞幸咖啡放棄就除牌舉行上訴聽證會，6月29日起停牌。

瑞幸咖啡（美： LK）董事會決定要求陸正耀辭去董事和董事長職務，瑞幸咖啡發布聲明，將於6月26日停牌，將在6月29日（周一）起停牌。據內地天眼查統計數據顯示，瑞幸咖啡至6月28日共有3856家店鋪，半年增加186家，按年放慢8成。相對而言，瑞幸咖啡於2018、19年每年增1800家、2000家分店。

瑞幸咖啡聲明，公司在內地消費市場，全國4000多家門店將正常營運，近3萬名員工繼續提供產品及服務，公司再次為事件造成的「惡劣影響」，向社會各界道歉。瑞幸近日仍不斷在社交平台更新產品和服務資訊。

瑞幸咖啡上周收到納斯達克正式要求除牌的通知後，原訂舉行除牌上訴聽證會，但瑞幸咖啡公布，已通知納斯達克，決定撤回聽證會，不再尋求推翻納斯達克決定或保留上市資格，並在所有上訴期結束後從納斯達克退市。

瑞幸咖啡周五在美股交易時段六次熔斷，一度跌60%，低見1.19美元，創上市以來最低，收市報1.38美元，跌54%。瑞幸咖啡市值只餘3.47億美元，較最高市值120億美元，暴跌97%。

內地傳媒報道，瑞幸咖啡撤回聽證會，原因是所有董事已悉數被免職，召開聽證會已無意義。

相關文章：【瑞幸造假】瑞幸咖啡再次收到納市除牌通知　股價跌17%

相關文章：【瑞幸造假】瑞幸陸正耀部份持股被清盤 規模近5億元

相關文章：【瑞幸造假】瑞幸獨董上任不足3個月即跳船　同時擔任平保2子公司獨董

美股 咖啡 除牌 停牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】歐康維視生物今日招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物今日招股 入場費7404元
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購
【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購