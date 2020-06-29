【瑞幸造假】瑞幸咖啡市值失9成後今退市　半年開店大減8成（第二版）

▲ 瑞幸咖啡放棄就除牌舉行上訴聽證會，6月29日起停牌。

瑞幸咖啡（美： LK）董事會決定要求陸正耀辭去董事和董事長職務，瑞幸咖啡發布聲明，將於6月26日停牌，將在6月29日（周一）起停牌。據內地天眼查統計數據顯示，瑞幸咖啡至6月28日共有3856家店鋪，半年增加186家，按年放慢8成。相對而言，瑞幸咖啡於2018、19年每年增1800家、2000家分店。

瑞幸咖啡聲明，公司在內地消費市場，全國4000多家門店將正常營運，近3萬名員工繼續提供產品及服務，公司再次為事件造成的「惡劣影響」，向社會各界道歉。瑞幸近日仍不斷在社交平台更新產品和服務資訊。

瑞幸咖啡上周收到納斯達克正式要求除牌的通知後，原訂舉行除牌上訴聽證會，但瑞幸咖啡公布，已通知納斯達克，決定撤回聽證會，不再尋求推翻納斯達克決定或保留上市資格，並在所有上訴期結束後從納斯達克退市。

瑞幸咖啡周五在美股交易時段六次熔斷，一度跌60%，低見1.19美元，創上市以來最低，收市報1.38美元，跌54%。瑞幸咖啡市值只餘3.47億美元，較最高市值120億美元，暴跌97%。

內地傳媒報道，瑞幸咖啡撤回聽證會，原因是所有董事已悉數被免職，召開聽證會已無意義。

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