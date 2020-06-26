進智公交去年核心溢利減少60%　特別息3仙

▲ 進智公交去年度總行車里數減少約6.6%至約3840萬公里，乘客量較去年下跌約8.0%至5530萬人次。

進智公共交通 （00077） 公布，截至3月底止年度，淨虧損略收窄至3637.3萬元。撇除公共小巴牌照重估非現金虧損4712萬元及公共小巴牌照減值撥備40萬元，年內溢利減少60.5%至1114.7萬元。集團擬派特別息3仙。

截至3月底，進智公交經營公共小巴路線數目增加至71條，經營公共小巴數目則減少4輛至354輛。居民巴士路線數目及車隊規模分別維持為5條及8輛。集團使用222輛19座公共小巴，佔本集團公共小巴車隊約63%，車隊平均車齡縮減至6.1年。

乘客量跌8%至5530萬人次

集團乘客量和行車里數均有所下降，總行車里數減少約6.6%至約3840萬公里，乘客量較去年下跌約8%至5530萬人次。

今年1月下旬以來，學校停課、公共和私營部門員工在家辦公以及減少社交聚會等抗疫措施，導致集團專線公共小巴運輸服務於本財政年度第四季度乘客量，較去年同期下降約23%。

已領取「保就業」補貼1433.2萬元

進智公交指，專線公共小巴運輸服務4月乘客量較去年同期持續下降約34%。隨疫情逐漸受控，5月乘客量僅減少25%。管理層預計，隨6月學校復課及限制措施放寬，集團客流量將逐步回升。

集團又指，已自香港政府「保就業」計劃領取第一筆補貼1433.2萬元。

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