【美股戰報】美疫情再破頂　道指開市跌近200點

美國新冠疫情不見好轉，周四（25日）當地疫情再次反彈，單日新增確診數字達39,972宗，是自疫情爆發以來最高數字。疫情陰霾始終籠罩投資市場，周五（26日）美股開市續跌，道指跌185點或0.72%，隨後跌幅迅速擴大到1%。

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銀行股開市下跌，高盛跌3.7%，富國銀行跌4.13%，美國銀行跌3.11%。受疫情影響，美國聯儲局周四宣布，限制大型銀行增加派息，並禁止銀行回購股份，最少持續至第四季，摩通、美銀、花旗、富國、高盛等大行均受到限制。

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環球各國正積極研發新冠疫苗，惟Virology Consult的病毒學家Robert Lambkin-Williams周五接受CNBC訪問時稱，人們對疫苗可能產生的影響寄予了很高期望，現時還沒有明顯的證據表明，疫苗抗體能否防止患者再次感染病毒，他承認疫苗會有免疫作用，但「疫苗無法治愈一切」。

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