【零售寒冬】雅天妮收入跌逾16%　新一年將加強成本控制

▲ 雅天妮指疫情尚在美國及歐洲多處蔓延，而集團分銷渠道「高度依賴」相關地區，故料新一年的業務仍將充滿挑戰

經營珠寶首飾業務的雅天妮 （00789） ，晚上公布截至3月底止的年度業績，收入按年跌16.1%，至約2.28億元、純利則跌64.6%，僅錄1098.1萬元。雅天妮解釋，收入下跌主要受肺炎疫情全球爆發而拖累，皆因多個國家推出旅遊限制及「封城」措施，令集團物流網絡受到影響，時尚配飾產品銷售訂單及銷量亦被「延遲及減少」。

根據業務報告，收入下降之餘，雅天妮純利大跌亦因缺少了出售環海有限公司的一次性受益所致。

展望將來，雅天妮指由於疫情尚在美國及歐洲多處蔓延，而集團分銷渠道「高度依賴」相關地區，故料新一年的業務仍將充滿挑戰，並將加強成本控制以應付「瞬息萬變的商業環境」。雅天妮又指，「雅天妮」品牌已累積重大內在價值，現正重塑「雅天妮」形象，將繼續透過網上及綫下渠道營銷及推廣。

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