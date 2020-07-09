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【無限量寬】只要美元霸權不倒 聯儲局彈藥難耗盡（訂戶專享）

環球經濟金融 11:55 2020/07/09

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【無限量寬4】只要美元霸權不倒 聯儲局彈藥難耗盡（訂戶專享）

新型冠狀病毒疫情下，美國聯儲局把利率降至接近零，兼推「無限量化寬鬆」，令外界質疑聯儲局板斧已盡，恐出現一個極嚴重的後遺症：無力應對下次金融危機。不過，基於美國及美元多年來的霸權地位，擁有與別不同的特殊性，此想法或未必成立。

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欄名 : 國際專題

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