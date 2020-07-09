【無限量寬】只要美元霸權不倒 聯儲局彈藥難耗盡（訂戶專享） 環球經濟金融 11:55 2020/07/09 分享： ▲ 【無限量寬4】只要美元霸權不倒 聯儲局彈藥難耗盡（訂戶專享） 新型冠狀病毒疫情下，美國聯儲局把利率降至接近零，兼推「無限量化寬鬆」，令外界質疑聯儲局板斧已盡，恐出現一個極嚴重的後遺症：無力應對下次金融危機。不過，基於美國及美元多年來的霸權地位，擁有與別不同的特殊性，此想法或未必成立。 ... 欄名 : 國際專題 相關文章 【無限量寬】聯儲局治標不治本？ 還是別無他法（訂戶專享） 2020/07/08 【無限量寬】聯儲局治標不治本？ 還是別無他法（訂戶專享） 【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享） 2020/07/07 【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享） 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 2020/07/06 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 【美國經濟】聯儲局有意維持低息 抗衡疫情威脅 2020/07/02 【美國經濟】聯儲局有意維持低息 抗衡疫情威脅 【美國經濟】聯儲局鮑威爾：經濟存在不明朗 承諾盡快助美國走出衰退 2020/06/16 【美國經濟】聯儲局鮑威爾：經濟存在不明朗 承諾盡快助美國走出衰退 最新專欄文章 更多 【無限量寬】聯儲局治標不治本？ 還是別無他法（訂戶專享） 2020/07/08 【無限量寬】聯儲局治標不治本？ 還是別無他法（訂戶專享） 【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享） 2020/07/07 【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享） 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 2020/07/06 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 經濟 疫情 減息 量化寬鬆 鮑威爾 美國 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入