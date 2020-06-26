【天價樓王】超級豪宅Mount Nicholson分層戶呎價達11.6萬元　究竟「亞洲樓王」有幾巴閉﹖

本港疫情明顯減退，發展商趁樓市再旺，紛紛推出貴重項目測試市場水溫，其中有「亞洲樓王」之稱、由九倉（0004）、南豐等合作發展的山頂超級豪宅Mount Nicholson，也於本月中推出第三期共6個分層單位 (包括3C、3D、8C、10D、15C及15D)招標，其中一個單位獲買家承接，實用面積呎價企穩於11.6萬元水平。

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Mount Nicholson於周五（26日）錄得今年首宗成交，以招標形式沽出一伙分層戶，單位為10樓D室，實用面積4,596平方呎，間隔為4套房設計，單位擁私人升降機大堂，連186平方呎露台，成交價約5.33億元，折合實用面積呎價為11.6萬元，買家選用360天成交期付款方法。

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該項目對上一宗成交於去年底錄得，項目第3期9樓D室，實用面積4,596方呎，成交價逾5.28億元，實用面積呎價11.5萬元。至於同一座8樓D室分層單位，也於2018年9月以近5.2億元沽出，實用面積呎價為11.3萬元。最新的成交呎價為11.6萬元，高於對上兩次分層單位成交，但是次成交單位位置更高，反映呎價也企穩在11萬餘元的水平。

▲ Mount Nicholson分層單位剛以呎價11.6萬元成交



位於聶歌信山道的Mount Nicholson，前身為政府宿舍，空置多年後，政府於2010年7月28日推出公開拍賣，最後地皮由南豐及九倉合作以104億元奪得，高於政府開價30%，成當年第三高地價，每平方呎樓面地價達32,014元。Mount Nicholson共分第1、2、3期發展，合共提供67伙，項目最「煞食」的地方是無敵跑馬地馬場及維港景色。

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事實上，Mount Nicholson多年來創下4大創舉：

1.洋房成交價及呎價創亞洲屋苑式洋房新高

2018年3月，MOUNT NICHOLSON第一期2號洋房以以13.99億元售出，實用面積9,217平方呎，實用呎價達15.1785萬元，成交價及呎價均創亞洲屋苑式洋房新高，壓倒2011年山頂普樂道10號8億元單一洋房成交個案。



2.創亞洲分層住宅呎價新高



2017年11月，Mount Nicholson12樓C及D室以11.65億元售出，平均呎價13.21萬元，登上全亞洲最貴分層呎價樓王寶座。



3.錄全港最大宗住宅撻訂個案



2019年1月，Mount Nicholson錄得罕有撻訂個案，項目第1期16號洋房於2018年12月31日售出，實用面積7,978平方呎，成交價逾7.2億元，呎價為90,484元，最後成交大有進展，料發展商沒收逾3,609萬元訂金，為一手新例後全港最大宗住宅撻訂個案。



4.最多富豪級名人業主



Mount Nicholson貴為亞洲樓王，買家名人雲集，除本地富豪以外，亦吸引不少內家買家，其中深圳發展商頤安集團董事長林忠敏於2017年以呎價13.2萬元購入12樓C及D室分層單位成交價11.65億元，創亞洲分層單位呎價新紀錄。此外，內房龍湖地產（00960）主席吳亞軍前夫蔡奎也以14億元購入2號屋，實用呎價近15.2萬元，打破亞洲屋苑式洋房紀錄。



香港富豪級買家方面，最知名的包括賭王何鴻燊的女兒何超欣和何超盈，分別以6.464億元及6.446億元購入2期9樓A及B室，及10樓A及B室，平均實用面積呎價72,900元。至於有「舖王」之稱的大鴻輝集團主席梁紹鴻，也首置名義，斥資9.12億元購入2期16樓A及B室，呎價10.4萬元。

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