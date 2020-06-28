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【股票小知識】點解咁多人買REITs?

股樓投資 08:33 2020/06/28

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疫情拖累本地零售銷售及經濟下，最受影響的除了一眾本地零售股和地產股外，以往屬於資金避難所的房地產投資信託（REIT）亦受波及，多隻REITs股價跌至52周低位，但其實大家對REITs的認識又知幾多？

美國與日本在REIT方面發展較成熟，反觀本港在2005年，才出現第一間REIT，就是領展（00823）。領展作為全港第一間上市的REIT，物業組合為本港零售設施及停車場設施租務，主力私有化香港房屋委員會旗下附近商場設施。同年，長和（00001）旗下泓富產業信託（00808）及鷹君集團（00041）旗下冠軍產業信託（02778）先後上市，這些REIT大多都有發展商背景，以寫字樓、商場及停車場收租業務為主。

比起本地地產股板塊，REIT回報較穩健，投資者所承受的風險更低。近年成為不少投資者的避險工具，在享受升值的同時獲得高額股息。但在去年社會事件，加上今年疫情過後，市場意識到REITs都會有被殃及池魚的一日，商場收租會受到零售銷售下跌拖累，寫字樓也會因經濟下滑而出現空置率上升情況，並非以往所想的一帆風順，就算風險可控，投資者但也需要承受，故股價終於由天堂跌回平地。

值得慶幸的是，政府對房地產投資信託規定，REITs主要投資只能是房地產業務，即租務相關業務，並按規定需將稅後收入的九成作股息發配予股東。但是不同於地產商，REIT借款上限不得超過資產總值45%，每項物業亦至少持有兩年，資產受到較嚴格規管。在2014年，《房地產信託基金守則》修訂後，REIT業務變得更彈性，基金可投資不超過總資產值一成的物業發展及相關活動，亦能投資具流通性的金融工具，例如上市證券及政府公共證劵等，惟上述非房地產資產總投資總額不能超過總值25%。

現時本港上市的REITs，以領展，置富產業信託（00778）及冠君產業信託（02778）較受歡迎，前者息率達4.6厘，已經是板塊當中較低的一隻，後兩者息率分別有7.4厘及6.3厘。若果睇好本地經濟能夠復甦的投資者，現時低位撈REITs作中長綫持有，也不失為一個好選擇。

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撰文 : 古植平

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