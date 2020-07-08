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【無限量寬】聯儲局治標不治本？ 還是別無他法（訂戶專享）

環球經濟金融 11:55 2020/07/08

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【無限量寬3】聯儲局治標不治本？ 還是別無他法

為應對新冠肺炎疫情，聯儲局把聯邦基金利率降至接近0厘，更推出「無限量寬」（QE Infinity），並史無前例購入垃圾債。聯儲局今次「大印銀紙」，應對經濟打擊的手法與上次金融海嘯相若，到底是錯還是對？能有多大作用？又會否埋下不必要的風險？

...

欄名 : 國際專題

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