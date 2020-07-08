【無限量寬】聯儲局治標不治本？ 還是別無他法（訂戶專享） 環球經濟金融 11:55 2020/07/08 分享： ▲ 【無限量寬3】聯儲局治標不治本？ 還是別無他法 為應對新冠肺炎疫情，聯儲局把聯邦基金利率降至接近0厘，更推出「無限量寬」（QE Infinity），並史無前例購入垃圾債。聯儲局今次「大印銀紙」，應對經濟打擊的手法與上次金融海嘯相若，到底是錯還是對？能有多大作用？又會否埋下不必要的風險？ ... 欄名 : 國際專題 相關文章 【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享） 2020/07/07 【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享） 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 2020/07/06 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 【美國經濟】聯儲局有意維持低息 抗衡疫情威脅 2020/07/02 【美國經濟】聯儲局有意維持低息 抗衡疫情威脅 【聯儲局議息】鮑威爾悲觀但無行動 料維持零息至2022年底 2020/06/11 【聯儲局議息】鮑威爾悲觀但無行動 料維持零息至2022年底 【美國經濟】鮑威爾: 大眾企業貸款計劃 一周內接受申請 2020/06/17 【美國經濟】鮑威爾: 大眾企業貸款計劃 一周內接受申請 最新專欄文章 更多 【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享） 2020/07/07 【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享） 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 2020/07/06 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 貨幣政策 疫情 財政政策 量化寬鬆 美國聯儲局 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入