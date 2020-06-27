【至叻板塊】強勢榜常客　下半年最牛板塊呼之欲出？

大市升幅集中在少數板塊，在50個板塊之中，只有16個板塊報升，其餘皆跌。手機零件股成為本周最強板塊，平均漲幅5.6%，而最差表現則是基建板塊，平均跌幅為5.3%。

雖然首季全球智能手機出貨量下降，評級機構惠譽也預計2020年全球智能手機銷量降幅介乎15%至17%。不過，今年手機零件股照樣有錢追捧，舜宇光學（02382）有10.7%升幅，而高偉電子（01415）更漲13.1%。更重要是，板塊表現全面，信利國際（00732）、瑞聲科技也是逆市上升，或許反映市場看好5G換機潮將於明年展開，趁目前股價未大升，落定注。

相關文章：【疫市奇葩】未受新冠疫情衝擊 呢隻珠寶股盈利升6倍

另一方面，今周電動車板塊繼續上榜，尤其當中的電池股再度呈現異動，天能動力（00819）一周累漲16.9%，正在挑戰2018年高位；超威動力（00951）同期升8.4%。

資料顯示，天能動力計劃分柝電池板塊於上海科創板上市。該業務預期今年上半年扣除非經常性損益的淨利潤為5.07億至5.42億元人民幣，按年升45%至55%。

事實上，市場對公司分拆業務上科創板的反應正面，例如中芯國際（00981）升勢幾乎未停過，今周升至28.75元，完全反地心吸力。再者，今年國內的電動車板塊的表現相當出色，生產電動車電池的龍頭寧德時代（深：300750）年初至今上漲61.2%。

相關文章：【港股追蹤】又有內房分拆業務 股價升大行睇好

歸根究柢，投資者憧憬電動車生產屬國策重點支持產業，旨在培養核心技術和重點企業，其概念不遜於晶片產業。考慮到，電動車板塊在曝光率不高的情況下，仍不時登上升幅榜，而港股和A股又同時當炒，隨時已獲北水眷顧，不排除會成下半年最牛板塊。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！