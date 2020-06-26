【日股介紹】疫情下業績勝國際同業　UNIQLO母公司全靠這顆金蛋...

多個在服裝零售市場長期呼風喚雨的國際品牌，因新冠肺炎疫情打擊需求及未能開店營業等原因， 最新公布的業績都慘不忍睹。先有美國品牌GAP首季勁蝕9億美元，即72億元。全球第二大時裝零售商Hennes & Mauritz（H&M）上半年銷售額大跌23%之下，罕有錄得30億元瑞典克朗，即24億元虧損。

至於在本港及日本上市的日本服裝零售商UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing, 06288, 日本上市編號 9983），截至2月的中期盈利按年倒退11%至1,004億日圓，即72億元，並預期全年盈利會倒退38%至1,000億日圓，意味3月至8月集團或會錄得4億日圓，即3,000萬元的虧損。雖然未能倖免於疫情，迅銷業務的抗逆力仍勝於GAP和H&M。箇中關鍵，是迅銷另一品牌GU，在這非常時期取代UNIQLO，成為集團的金蛋。

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產品定價比UNIQLO更低的GU，上半年收入及溢利分別按年增加12%及13%。除推出能抓住大眾趨勢的針織開襟衫、針織套裝外，適合暖冬的薄外套亦大受歡迎，推動同店銷售淨額錄得增長。

另一方面，迅銷收入雖主要來自深受疫情影響的日本，並一度受當地關店影響，然而踏入5月，隨著關店數量下降，同店銷售跌幅亦成功由4月的56%大幅收窄至20%，每位顧客平均消費額亦大增19.1%，連續第4個月取得增長。現時迅銷股價已返回疫情前的高位。

至於H&M，旗下店舖淨增加5間的情況下，3至5月整體銷售額下跌一半，十大主要市場的銷售跌幅介乎21%至68%，其中內地下跌28%，美國跌幅更高達68%。

由此可見，迅銷較國際同業平民化的產品定價，在疫情下可為其業績，提供一定抗疫作用。