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【美股早市】大行派息受限+美國確診破頂 道指挫逾500點

環球經濟金融 23:16 2020/06/26

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美國的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，周四單日新增確診數字再創新高，達39,972宗。新冠肺炎疫情拖累，加上聯儲局限制美國銀行業回購股份及派發股息規模，美股周五早段下滑，道指跌逾500點。

銀行股領跌，高盛（美：GS）及摩根大通（美：JPM）兩隻道指成份股大跌6%及5%；中美角力相關股份Nike（美：NKE）業績令市場失望，急跌5%，波音（Boeing，美：BA）亦跌3%。

聯儲局公布新一輪壓力測試結果，限制大行派息，並禁止於第三季進行股份回購。不過，大行第二季普遍已自願暫停股份回購。

根據壓測，34間大行在經濟嚴重惡化及出現W型復甦後，可能蒙受最多7000億美元損失，故為銀行第三季派息金額設定上限，不能超過第二季的派息金額，亦不可超過過去4季的平均盈利。

霍普金斯大學的實時數據顯示，美國周四新增39,972宗病例，打破4月24日的36,291宗記錄。截至本港時間周五晚上，美國累計病例達2,505,196宗，126,798人死亡。

美國經濟情況續見改善，5月個人開支按月增加8.2%，縱未及市場預期增加9.3%，但已遠勝前月的歷史性大減；4月個人開支由原本公布的減少13.2%，向上修正至減少12.6%。

由於華府4月向美國合資格的成年人派發1,000美元現金，5月個人開支因而下跌4.2%，但勝過市場預期的減少6%。

責任編輯：郭世正

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