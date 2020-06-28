【港股分析】七翻身真係咁靈？

恒指今年受疫情拖累，2月到5月基本上都受不利消息困擾，大市易跌難升，到6月份終於豁然開朗，截至周五（26日），月內升幅接近7%，常言道「五窮六盡七翻身」，究竟這個傳統智慧今年能否依樣葫蘆，本刊就有數據俾大家睇睇。

記者從彭博資料庫，搜集到近15年恒指7月份的表現（見表），發現自2005年起，恒指曾經連續10年在7月份錄得升市，其間曾經歷金融海嘯和歐債危機，但絲毫未能影響七翻身的傳統。

不過數據到2015年被打破，該年7月份，恒指下跌6.2%，自此之後七翻身這句說話就變得「時靈時唔靈」，2016，2017年7月再次升市，但近兩年7月就微跌收場，究竟今年7月能否延續以往優異表現？

從基本面分析，環球疫情仍未完全受控，美國及部分歐洲國家確診個案甚至有輕微反彈，仍有機會拖累大市。幸好內地疫情大致受控，加上當局7月中會公布第二季國內生產總值（GDP）增長，估計會成為市場下半年預測內地經濟復甦程度的指標，屆時指數或會先低後回升，七翻身機會依然樂觀。

年份 恒指變幅（%） 2005 4.8 2006 4.3 2007 6.5 2008 2.9 2009 11.9 2010 4.5 2011 0.2 2012 1.8 2013 5.2 2014 6.8 2015 -6.2 2016 5.3 2017 6.1 2018 -1.3 2019 -2.7

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