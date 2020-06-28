  • 32°C
香港時間 : 2020628日 (日) 13:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股分析】七翻身真係咁靈？

股樓投資 12:16 2020/06/28

分享：

 

恒指今年受疫情拖累，2月到5月基本上都受不利消息困擾，大市易跌難升，到6月份終於豁然開朗，截至周五（26日），月內升幅接近7%，常言道「五窮六盡七翻身」，究竟這個傳統智慧今年能否依樣葫蘆，本刊就有數據俾大家睇睇。

記者從彭博資料庫，搜集到近15年恒指7月份的表現（見表），發現自2005年起，恒指曾經連續10年在7月份錄得升市，其間曾經歷金融海嘯和歐債危機，但絲毫未能影響七翻身的傳統。

不過數據到2015年被打破，該年7月份，恒指下跌6.2%，自此之後七翻身這句說話就變得「時靈時唔靈」，2016，2017年7月再次升市，但近兩年7月就微跌收場，究竟今年7月能否延續以往優異表現？

從基本面分析，環球疫情仍未完全受控，美國及部分歐洲國家確診個案甚至有輕微反彈，仍有機會拖累大市。幸好內地疫情大致受控，加上當局7月中會公布第二季國內生產總值（GDP）增長，估計會成為市場下半年預測內地經濟復甦程度的指標，屆時指數或會先低後回升，七翻身機會依然樂觀。

年份 恒指變幅（%）
2005 4.8
2006 4.3
2007 6.5
2008 2.9
2009 11.9
2010 4.5
2011 0.2
2012 1.8
2013 5.2
2014 6.8
2015 -6.2
2016 5.3
2017 6.1
2018 -1.3
2019 -2.7

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 古植平

相關文章

【趣話財經】軟銀孫正義宣布退任　呢位香港政壇元老都是阿里董事之一
2020/06/26
【趣話財經】軟銀孫正義宣布退任　呢位香港政壇元老都是阿里董事之一
【新股IPO】內地第二大雞企通過聆訊　山東鳯翔去年盈利增升5倍
2020/06/26
【新股IPO】內地第二大雞企通過聆訊　山東鳯翔去年盈利增升5倍
【新股IPO】2新股暗盤齊報捷　康基 海吉亞升逾8成及2成
2020/06/26
【新股IPO】2新股暗盤齊報捷　康基 海吉亞升逾8成及2成
【趣話財經】A股唔升無有怕　執一執成份股就牛市
2020/06/26
【趣話財經】A股唔升無有怕　執一執成份股就牛市
【股市小知識】股市低迷有利私有化？
2020/06/27
【股市小知識】股市低迷有利私有化？
恒生指數 香港股票

下一篇文章

【杯葛Facebook】可口可樂加入杯葛Facebook　滾雪球效應勢危廣告收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國單日確診突破4.7萬宗　11州暫停經濟重啟
美國單日確診突破4.7萬宗　11州暫停經濟重啟
鄭伊健豪花千萬購入元朗地皮 建三層獨立屋度假別墅
鄭伊健豪花千萬購入元朗地皮 建三層獨立屋度假別墅
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【樓市現象】貝沙灣兩房呎價2.3萬元創今年次低 代理：「公屋景」所致
【樓市現象】貝沙灣兩房呎價2.3萬元創今年次低 代理：「公屋景」所致
【網民熱話】對上有「四大長老」要養　一家人月入幾多才可輕鬆度日？
【網民熱話】對上有「四大長老」要養　一家人月入幾多才可輕鬆度日？
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽