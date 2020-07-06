【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 環球經濟金融 12:02 2020/07/06 分享： ▲ 【無限量寬1】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊 新冠肺炎疫情阻礙全球各地開展經濟活動，打擊全球經濟。美國聯儲局為刺激經濟，重啟量化寬鬆（QE），並把利率減至接近零，令人回想起聯儲局在金融海嘯時的應對措施。聯儲局到底有否汲取教訓，採取及時且有效的措施，以至能否再次刺激環球金融市場開啟另一個大牛市呢？ ... 欄名 : 國際專題 相關文章 【美國經濟】聯儲局有意維持低息 抗衡疫情威脅 2020/07/02 【美國經濟】聯儲局有意維持低息 抗衡疫情威脅 【無限QE】聯儲局輸得起 直升機撒錢又如何 2020/04/18 【無限QE】聯儲局輸得起 直升機撒錢又如何 【美國經濟】鮑威爾：聯儲局未用盡彈藥 2020/03/26 【美國經濟】鮑威爾：聯儲局未用盡彈藥 【美國減息半厘影響懶人包】減息股市波動料未完 關於美國減息的10個Q&A 2020/03/05 【美國減息半厘影響懶人包】減息股市波動料未完 關於美國減息的10個Q&A 【減息影響】聯儲局減息2原因 保消費者企業信心 2020/03/04 【減息影響】聯儲局減息2原因 保消費者企業信心 貨幣政策 經濟 疫情 量化寬鬆 國債 美國 美國聯儲局 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入