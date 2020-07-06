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【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享）

環球經濟金融 12:02 2020/07/06

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【無限量寬1】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊

新冠肺炎疫情阻礙全球各地開展經濟活動，打擊全球經濟。美國聯儲局為刺激經濟，重啟量化寬鬆（QE），並把利率減至接近零，令人回想起聯儲局在金融海嘯時的應對措施。聯儲局到底有否汲取教訓，採取及時且有效的措施，以至能否再次刺激環球金融市場開啟另一個大牛市呢？

...

欄名 : 國際專題

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