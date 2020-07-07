【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享） 環球經濟金融 11:55 2020/07/07 分享： ▲ 【無限量寬2】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免 聯儲局今次出手快狠準，速度、力度及準繩度都遠超2008年的金融海嘯，主因新冠肺炎全球大流行衝擊美國經濟，美國4月失業率更創新高。雖然不少人把今次疫情釀成的經濟衝擊，與金融海嘯作對比，但兩者其實不盡相同，新冠肺炎疫情影響範圍，遠遠比金融海嘯廣泛，更遍布全球各地。 ... 欄名 : 國際專題 相關文章 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 2020/07/06 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 【美國經濟】達拉斯行長：6月就業料改善 2020/06/15 【美國經濟】達拉斯行長：6月就業料改善 【美國經濟】聯儲局鮑威爾：經濟存在不明朗 承諾盡快助美國走出衰退 2020/06/16 【美國經濟】聯儲局鮑威爾：經濟存在不明朗 承諾盡快助美國走出衰退 鮑威爾：經濟前景面臨極端不確定性 將取決疫情發展 2020/06/30 鮑威爾：經濟前景面臨極端不確定性 將取決疫情發展 【美國經濟】聯儲局有意維持低息 抗衡疫情威脅 2020/07/02 【美國經濟】聯儲局有意維持低息 抗衡疫情威脅 最新專欄文章 更多 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 2020/07/06 【無限量寬】聯儲局學精了！ 快狠準應對疫情衝擊（訂戶專享） 經濟 疫情 經濟衰退 美國 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入