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【無限量寬】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免（訂戶專享）

環球經濟金融 11:55 2020/07/07

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【無限量寬2】疫情破壞力遠超金融海嘯 全球無一倖免

聯儲局今次出手快狠準，速度、力度及準繩度都遠超2008年的金融海嘯，主因新冠肺炎全球大流行衝擊美國經濟，美國4月失業率更創新高。雖然不少人把今次疫情釀成的經濟衝擊，與金融海嘯作對比，但兩者其實不盡相同，新冠肺炎疫情影響範圍，遠遠比金融海嘯廣泛，更遍布全球各地。

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欄名 : 國際專題

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