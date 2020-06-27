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【股市小知識】股市低迷有利私有化？

股樓投資 17:34 2020/06/27

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利豐在上月成功私有化後，上周又有會德豐（00020）通過大股東吳光正家族提出私有化的議案，在法院會議上獲得99.2%贊成票通過，反對票不足0.6%，股份將於7月27日起除牌。為什麼上市公司會選擇私有化？其實當中有不少原因。

私有化是一間已上市的公眾公司（Public Company），其主要大股東向所有小股東提出的一個作價，以現金或證券的方式，全數購回小股東所持有的股權，並且向香港聯交所申請取消該股份的上市地位，變為私人持有的公司（Private Company）。

何時會出現私有化？通常是在股價，與合理價值有很大折讓時出現，因股價嚴重不能反映公司潛在的真正價值，公司才會提出私有化。所以，恒指每當跌至低位，多數股份跌得殘的時候，有公司會吼準這個時機，用較平時低的作價，將公司私有化，也對大股東最為有利。

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大股東或公司提出私有化的價格，一般會較股份停牌前的價格高，以吸引小股東出售手中的股票。因此，很多時宣布私有化建議後都會有刺激股價的作用，甚至升至接近私有化價格水平。以會德豐為例，每持有一股會德豐股份，可獲實物分派一股九龍倉置業（01997）及一股九龍倉（00004）股份，另加現金12元，公布當日相當於每股71.9元，較會德豐當時停牌前溢價52.2%。

另外，私有化公司亦可以是以下原因，如股份交投不活躍、公眾持股量未能達致聯交所要求，以及節省維持上市的成本等等。

一般而言，上市公司可通過「要約形式（General Offer）」或「協議安排（Scheme of Arrangement）」兩種方式進行私有化，但以「協議安排」進行私有化較為常見。協議安排必需要透過召開股東大會決議通過，並需得到超過75%獨立股權投票支持（即數票數），同時不超過10%的獨立股東投票權反對，而且需要得到過半數出席並投票的股東贊成（即人頭票），才能獲得通過。由此可見，要達到私有化條件的門檻不低，因此成功私有化的機會率亦不高。

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撰文 : 古植平

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