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【科技一周回顧】D-Biz加碼10億支援中小企　華為英國研自家晶片

科技 21:03 2020/06/26

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一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【遙距營商計劃】D-Biz需求大加碼10億惟可能提早截龍　創新科技署公布細節

創新科技署今午公布，將為「遙距營商計劃」增撥10億元，支援更多中小企在新冠肺炎疫情期間採用IT方案，繼續營運並提供服務。惟創新及科技局局長薛永恒提醒，「由於資源始終有限，會考慮申請情況，可能提早截龍。」

2.【蘋果WWDC】蘋果首批採自家晶片Mac機　料今年內推出

蘋果（Apple）2020年全球開發者大會（WWDC 2020）順利結束。蘋果行政總裁Tim Cook於首場演講中，指出是次活動的重點將是5大作業系統，包括iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS。同時，以後蘋果Mac系列產品，將正式改用自家研發的「Apple Silicon」晶片，意味着與Intel的15年結盟關係劃下句點。

>>【蘋果WWDC】新版macOS Big Sur登場　加入Widget插件＋控制中心

>>【蘋果WWDC】蘋果iOS 14全面更新　支援「畫中畫」、CarKey登場

>>【蘋果WWDC】蘋果watchOS、iPadOS更新　一文看清有何新功能

>>【蘋果WWDC】AirPods Pro全新功能  模擬5.1、7.1戲院音效

>>【蘋果WWDC】iOS 14新增表情符號搜索功能　並加入20種全新memoji

3.【華為5G】華為於英國研發晶片　已僱用約400名員工

據英國媒體《星期日泰晤士報》報道指，華為預期將在本周取得許可，批准於當地耗資4億英鎊（約港幣38.4億元）興建研究及發展中心，以研發自家晶片。料明年正式投入服務，初期已僱用約400名員工。

4.【中印衝突】抵制中國貨無果　OnePlus 8 Pro印度開售數分鐘售罄　

中印爆發嚴重邊境衝突，兩國關係越趨緊張。雖然印度社會出現抵制中國貨的浪潮，但早前OnePlus於當地推出最新手機OnePlus 8 Pro時，僅開售數分鐘就宣布售罄。

責任編輯：姚慧儀

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