【商業傳奇】曾為搞「無殼蝸牛」示威欠債百萬　李幸長靠賣鍋貼翻身成富豪

「無殼蝸牛」運動結束後，自資100多萬支持運動的李幸長背上一身債。為了還債，他早上在學校教書，晚上擺攤賣鍋貼。他用獨門秘方炮製的鍋貼，在夜市大受歡迎，很快就還清債務，還上舖開設「四海遊龍」鍋貼專門店。

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當老師時教自然科的李幸長說，煮鍋貼時應用簡單的科學原理，就可令平凡食物變得更美味：「鍋貼皮加點檸檬汁，酸性會令皮的結構改變，變得沒那麼硬，吃上來也會開胃一點。當然還有一些秘訣，不過不能說，哈哈。」

▲ 台灣四海遊龍鍋貼專門店創辦人李幸長。（王嘉昌攝）

創四海遊龍鍋貼 分店遍中港台

幾元一隻的鍋貼，最後擴張到內地和香港，發展成兩岸三地有逾200間分店的集團。在他主理四海遊龍期間，食店開放讓員工考試、自資做老闆經營加盟店，在台灣開創先河。2008年公司進軍香港，李幸長親自來港統籌，目前在港仍有3間分店。

不過幾年前他和拍檔陳武貂，因股權問題反目，李被逐出董事會，從此再無沾手業務。去年李幸長出版自傳《訓練自己不要太仁慈》，就大爆當中恩怨，他稱自己太過仁慈，贈與28%股權給陳，結果對方卻恩將仇報，目前二人訴訟仍進行中，陳則一直向外強調：「公道自在人心」。

節錄自第428期《iMoney Focus》國際視野。

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