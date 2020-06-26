  • 30°C
香港時間 : 2020626日 (五) 20:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】又有內房分拆業務　股價升大行睇好

股樓投資 19:51 2020/06/26

分享：

近年內房企業開始分拆物管業務的子公司上市，較為人熟悉的有中海物業（02669）、雅生活（03319），碧桂園服務（06098）。今日（26日）又有一隻內房公布消息，合景泰富（01813）宣布，擬分拆旗下物業管理公司合景悠活主板上市，並已向聯交所遞交上市申請。農銀國際及華泰金融為聯席保薦人。

相關文章：【港股追蹤】內房未拆完　雅居樂分拆綠色生態業務上市

公司公告指，建議分拆理由，是因為物管業務規模已增長至足以進行獨立上市的程度，令子公司可建立獨立上市集團身分，獲得獨立募資平台。集團現時間接持有合景悠活約97.22%股權，分拆上市後。合景泰富不打算保留合景悠活已發行股本任何權益，屆時合景悠活將不再為其附屬公司。

市場消息指，合景悠活擬透過IPO集資逾4億美元（約31.2億港元）。合景泰富年報顯示，公司去年物業管理分部收入為10.14億元人民幣，按年增長79.3%。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

相關文章

【大行點睇】富瑞指內房股下季可吸　5股為行業首選
2020/05/27
【大行點睇】富瑞指內房股下季可吸　5股為行業首選
【港股追蹤】你配我又配　萬科配股籌近80億元
2020/06/04
【港股追蹤】你配我又配　萬科配股籌近80億元
【港股追蹤】內房未拆完　雅居樂分拆綠色生態業務上市
今日
【港股追蹤】內房未拆完　雅居樂分拆綠色生態業務上市
【新股IPO】綠城管理通過上市聆訊　集資額近20億元
2020/06/19
【新股IPO】綠城管理通過上市聆訊　集資額近20億元
合景泰富 分拆 物業管理 香港股票

上一篇文章

GNC申請破產後爆升逾7成　又關「Robinhood」事？

下一篇文章

【iMoney Cafe】下半年要留意的10隻股票 (上)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【港區國安法】西貢區爆外籍業主逃亡潮　由劈價升級至蝕讓也要走貨為上
【港區國安法】西貢區爆外籍業主逃亡潮　由劈價升級至蝕讓也要走貨為上
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票