【港股追蹤】又有內房分拆業務　股價升大行睇好

近年內房企業開始分拆物管業務的子公司上市，較為人熟悉的有中海物業（02669）、雅生活（03319），碧桂園服務（06098）。今日（26日）又有一隻內房公布消息，合景泰富（01813）宣布，擬分拆旗下物業管理公司合景悠活主板上市，並已向聯交所遞交上市申請。農銀國際及華泰金融為聯席保薦人。

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公司公告指，建議分拆理由，是因為物管業務規模已增長至足以進行獨立上市的程度，令子公司可建立獨立上市集團身分，獲得獨立募資平台。集團現時間接持有合景悠活約97.22%股權，分拆上市後。合景泰富不打算保留合景悠活已發行股本任何權益，屆時合景悠活將不再為其附屬公司。

市場消息指，合景悠活擬透過IPO集資逾4億美元（約31.2億港元）。合景泰富年報顯示，公司去年物業管理分部收入為10.14億元人民幣，按年增長79.3%。

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