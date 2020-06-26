荃景花園「4字頭」有交易　造價創一年新低

近期二手市況好轉，各區屋苑也錄高價成交，惟荃景花園卻現低價成交，造價再度跌穿500萬元關口，創屋苑一年新低價。

市場消息指，荃景花園2座極低層A室，實用面積362平方呎，剛以490萬元易手，撇除內部轉讓成交，上次單位造價創屋苑一年新低。不過，據滙豐網上估價網資料顯示，上述單位估值僅472萬元，換言之，上述單位不算平賣。

據了解，原業主於2011年2月，以178萬元購入上址，現帳面賺312萬元，物業升值1.75倍。值得留意的是，荃景圍一帶屋苑雖然樓齡近40年，惟銀碼低，向來是上車客天堂，其中以荃景花園位置最便利，目前屋苑入場價約510萬元起。

事實上，低層單位叫價向來較低，故難有指標作用。舉例說，太古城鄱陽閣低層B室，實用面積482平方呎，兩房間隔，附靚裝修，早前以818萬元易手，實用呎價16,971元，創屋苑今年新低。

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