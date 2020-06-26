【平過港鐵】中環至紅磡渡輪周日啟航　單程9元平過搭港鐵

▲ 乘搭渡輪來往中環至紅磡，價格相對港鐵便宜。

來往中環至紅磡的渡輪航線將於周日（6月28日）投入服務，首班船於上午7時30分由紅磡開出。星期一至六繁忙時段基本班次為20分鐘一班，非繁忙時段、星期日及公眾假期則為30至50分鐘一班。

渡輪航線由富裕小輪有限公司經營，將提供來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環8號碼頭的服務。成人票價為每程9元，渡輪營辦商亦會為小童、長者及殘疾者提供票價優惠，票價4.5元。航線亦提供月票優惠，每月320元。

港鐵黃埔至中環 八達通12.7元

現時乘坐港鐵由黃埔至中環，成人八達通為12.7元，單程票為14.5元；因此乘搭渡輪的價格相對便宜。

運輸署指，為籌備「中環──紅磡」渡輪航線啟航，營辦商已在紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）進行優化工程，包括在該兩個碼頭提供免費的Wi-Fi無線上網服務、乘客座椅、電子顯示屏、廣播系統、閘機、風扇，以及行李寄存設施，為乘客提供更優質的服務。

營辦商並會在渡輪航線投入服務的6個月內，透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到站資訊。

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