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中燃新財年指引天然氣銷量增15%　新接駁用戶目標550萬至600萬

金融經濟 19:45 2020/06/26

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中燃新指引，城市及鄉鎮項目銷氣量增長目標為15%，居民用戶新增接駁目標為550萬至600萬戶。

中國燃氣主席兼董事總經理及總裁劉明輝在電話會議上表示，新冠肺炎疫情爆發衝擊中國經濟，2月至3月期間，集團天然氣銷量按年下跌13%；但隨著內地疫情逐步緩解，4月至5月天然氣行業復甦，集團天然氣用量也顯著回升，分別按年增長8%和10%，6月將進一步提升。

劉明輝預計，新財年資本開支預算約為100億元人民幣，與去年相若。而銷售及新接駁用戶增長指引為，全年城市及鄉鎮項目的天然氣銷量增長目標為15%，新接駁居民用戶數550萬至600萬戶。

他補充，全年天然氣銷量目標的中，有3.3%或約5億立方米由俄氣銷量貢獻。此外，下半年迎來冬季，預計天然氣剛性需求新增量約9億立方米，佔全年目標的6%。因此，有信心完成今年目標指引。

中國國家管網公司將於9月底成立，屆時將正式接管內地三大石油公司的管道資產。劉明輝坦言，將利好天然氣行業，天然供應充足且多元化，上游供應價格下降，使公司銷售的毛差增加。

相關文章：中燃去年度多賺12% 鄉鎮「氣代煤」居民用戶超過900萬戶

相關文章：中燃中期多賺16% 派中期息0.1元

相關文章：【配股潮】中國燃氣遭韓資股東悉售持股跌逾4%　摩通：股東退出不意外

 

香港股票 中國燃氣（00384） 經濟 行業 天然氣 新冠肺炎疫情

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