【趣話財經】A股唔升無有怕　執一執成份股就牛市

內地A股除了2007年大牛市，以及2015年大時代外，上證綜指長期在3000點附近上上落落，相信中央都相當頭痕。近日，上海證券交易所諗到一條新橋，公布一系列改革，包括將科創板、中概股（CDR）相關股票納入上證綜指、剔除ST、*ST股（連續兩年虧損、有退市風險的企業企業）等高風險股份，同時延長新股計入指數的時間要求。簡單啲講，就係將會升既股納入指數，將唔升既股份踢走。

隨著一批高科技公司加入，同時把高風險股份剔走，安信證券認為可以「推動場外資金入市」，帶來「長牛」。天風證券更計算，如果按2012年初的上證綜指開始進行修訂，2016年開始都一直在3000點之上，現時指數更應該達到3800點，較現價有超過800點「升幅」。

上證綜指都準備大執位，恒生指數又會唔會加快加入新經濟股，到時大叫恒指四萬點gogogo？

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