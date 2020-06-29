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【星級理財】被蕭生炒「焗住創業」　鬼王潘紹聰搞網台現月入50萬

名人薈萃 11:46 2020/06/29

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50歲的潘紹聰廿年前曾在香港電台任節目助理（PA），由報道交通消息到主持深夜音樂節目，後來因接手主持靈異節目《恐怖熱線》而成名。後來「香港人網」老闆蕭若元於2013年突然宣布「執笠」，潘紹聰一夜間就失業了，被「焗住創業」的他，決定自立門戶「博一博」，創立網台「好大個網」，收月費30元，「有啲人話唔聽我唔安樂嘅，咁就去睇吓係咪真係會有人願意付出。」

潘紹聰廿年前曾主持深夜音樂節目，圖為與譚小環合照。(受訪者提供)

相關文章：【星級理財】鬼王潘紹聰愛搬家　17年換樓8次「邊住邊賺」

相關文章：【星級理財】森美以身作則　教出高財商兒子

第一個月已有6,000人支持，後來人數一直上升，發展6年多儲到過萬訂閱人數，潘紹聰指付費用戶已經可支撑網台營運，月費現升至40元，網台現有購買金幣的系統，可先免費試看3分鐘，有興趣才購買，藉此吸引「散客」，加上直播期間會兼賣產品，故網台現在每月有50萬元營業額。

潘紹聰在直播期間會兼賣產品。(受訪者提供)

節錄自第662期《iMoney Focus》見人見智。

 

更多星級理財專訪：

https://bit.ly/2VE0vCz

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撰文 : 黎海怡

失業 創業 電台 音樂節目 蕭若元 香港 音樂

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