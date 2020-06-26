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微軟Xbox Series S「Lockhart」遊戲主機曝光

科技 20:01 2020/06/26

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Xbox Series S的GPU浮點性能料達4TF，目標是1080p遊戲或1440p遊戲；Xbox Series X則達12TF。

代號「Lockhart」的廉價版Xbox Series S主機，傳將以更低價格提供1080p或1440p遊戲，惟微軟（Microsoft）一直未公布相關詳情。近日Twitter上一名安全研究員TitleOS就爆料，從微軟最新文件中，披露更多Xbox Series S的細節。

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【遊戲主機大戰】任天堂Switch打敗Xbox One 主機總銷量多400萬部

傳言微軟今年將推出兩款新一代遊戲主機，包括Xbox Series X（代號Anaconda）以及Xbox Series S（代號Lockhart）。在2020年6月發布的微軟遊戲開發工具包中，TitleOS證實兩部新機名稱，而其中Xbox的「LockhartProfiling」以及「AnacondaProfiling」模式，後者屬功能更強大的Xbox Series X。

Xbox Series S的GPU浮點性能料達4TF，目標是1080p遊戲或1440p遊戲；Xbox Series X則達12TF。雖然Xbox Series S的性能較弱，卻比Xbox One X擁有更高的CPU和SSD，有望打入低價市場。

責任編輯：姚慧儀

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