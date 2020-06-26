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【健康煮義】天然糖份 甜得安心（附食譜）

名人薈萃 19:39 2020/06/26

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筆者曾接觸不少患癌的朋友，有的病情受控，便決意放下纏累他們的工作，努力尋找健康之道；更多是病情踏入晚期，手術做不了，化療標靶藥能幫到的也是非常有限，每天與癌細胞共存搏鬥，為的只要它們不再增長擴大，便有活下去的機會。

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身體嵌了個計時炸彈，分秒都過得沉重，面對似乎永無止境的疼痛，一位被大腸癌折騰多年的朋友縐起眉頭說，痛楚尚可靠止痛藥，最難耐是為三餐傷腦筋，濃味的、甜甜的、纖維過多的……統統都要戒掉，本已黯淡的日子，沒了美食生活更像是缺少了一塊。

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小病要戒口，不少人已叫苦連天，更何況是活在長期病患當中。辛勞過後，放肆吃一噸豐富的，對很多人來說等同心靈安慰，可是當美食當前，卻只可垂涎旁觀，的確叫人難受。筆者便想如何能花點心思，製作病人也可以大口大口嚥下的健康美點？

羅漢果甜度比白糖更高

現時筆者特別注意的是食物是否含有精煉糖份，如白糖、糖漿、黃糖等，雖然至今醫學界仍在研究糖與癌症之間的關係，不過肯定的是精煉糖份幾乎沒有任何營養，吃太多體重只會不斷上升，令體內胰島素長期處於高水平，因而令患癌的機會也大大提高。

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所以甚麼糖果、汽水、烘焙糕點等高糖份食品，筆者絕不會碰，那癌症病人是否任何甜食也不能吃？非也，筆者會用從植物果實提煉的天然代糖，這次用的是中國人熟悉的羅漢果，從羅漢果提取的甜味劑近年愈來愈流行，被加到無糖雪糕、飲品和零食中，新產品層出不窮。有研究指其甜度以重量計，比白糖高出逾200倍，不過它不會為牙齒和身體帶來如精煉糖般的負荷，糖尿病人也可食用。用它來弄甜點，筆者也吃得安心。

香滑朱古力豆腐布丁食譜（約5人分量）

食譜材料：有機滑豆腐1磅、無糖黑朱古力8安士、天然羅漢果（Monk Fruit）代糖6克、雲呢拿精華1茶匙、玉桂粉1.5茶匙、紅椒粉（Cayenne Pepper）半茶匙

食譜步驟：所有材料放入攪拌機，打至幼滑即成

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撰文 : Polly

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