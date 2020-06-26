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【綠色金融】財庫局陳浩濂：金管局將公布可持續發展白皮書

金融經濟 19:29 2020/06/26

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財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，金管局即將公布環保及可持續發展白皮書。（資料圖片）

金管局及證監會今年5月成立綠色及可持續金融跨機構督導小組，推動香港可持續金融發展。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，金管局即將公布環保及可持續發展白皮書，為業界提供相關風險管理的指引。

陳浩濂出席團結香港基金網上研討會時指，香港銀行業的可持續發展評估已於5月開始，並要在8月呈交金管局，有關評估為銀行涉及氣候相關的風險，數據有助金管局制訂相關框架；而金管局亦即將公布環保及可持續發展白皮書。他續指，監管機構期望可以進一步提高香港作為區內綠色金融中心的地位。

與會的前環境局副局長陸恭蕙指，合作是推動可持續金融發展的關鍵，政府除負責訂定政策方向，亦要與業界及銀行界別合作，研究如何可以將可持續金融打造成「商業上吸引」的方案。

滙豐實物資產及結構融資業務可持續發展融資常務總監朱雋賢（Jonathan Drew）認同，銀行在推動可持續金融亦擔當重要角色，他認為香港在人才、金融經驗等方面都有優勢，目前只差真正動員行動。他又引述數據指，近年在港發行的綠色貸券總額逾100億美元。

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