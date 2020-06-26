景福去年純利增逾6倍 末期息0.2仙

▲ 景福稱，奢侈品零售市場放緩已某程度上緩解了租金壓力，並已出現了一些減租情況。

景福集團 （00280） 公布，截至3月底止年度增加6.4倍至569.2萬元，主要由於來自高端客戶銷售收入增加。集團建議派末期息0.2仙。

期內收入升11.6%至6.2億元；分銷及銷售成本升0.4%至1.13億元。截至3月底，景福在香港經營7間店舗零售黃金首飾、珠寶、鐘錶、禮品及金條買賣。

疫情影響第四季度收入跌15%

景福首三季度收入與去年同期比較增長20.5%，由於病毒爆發，第四季度收入下降14.8%。去年度同店銷售增長14.8%。今年3月，集團關閉了表現欠佳之香港會所店舖，整合在香港島之零售商店之樓面面積，以抵銷奢侈品零售市場之需求下降。

集團預期，疲弱之市況將會持續，香港奢侈品市場將需要時間恢復，集團將通過審慎地評核及調整店舖位置、營運成本及產品組合來增強競爭力，更好地滿足遊客及本地市場不斷變化之需求。

加快開發在線平台

景福續稱，奢侈品零售市場放緩已某程度上緩解了租金壓力，並已出現了一些減租情況，管理層將繼續開展市場營銷活動及促銷活動，以維持與現有客戶之關係，同時吸引新客戶，而新型冠狀病毒爆發使集團加快開發在線平台，以更好地滿足客戶之購物需求。

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