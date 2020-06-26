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【消費優惠】政府派發1萬蚊最快下月8日到手　商場力推優惠 圓方食滿1千蚊送番500蚊比你

理財智慧 19:19 2020/06/26

分享：

政府各市民派錢1萬元，於上周日（21日）開始登記申請領取，透過銀行網上理財最快可以在7月8日領取到款項。隨着疫情緩和限聚令放寬，加上政府派發的1萬元現金快到市民手上，不少商場趁機推出優惠谷消費。位於九龍站上蓋的商場ELEMENTS圓方推兩大新優惠，顧客於商場指定餐飲商戶滿1,000元，即獲500元ELEMENTS圓方餐飲現金券，變相以半價享用餐飲，十分吸引。


ELEMENTS圓方由即日至7月31日期間，推出「食HK$1000 送HK$500」優惠，顧客凡於星期一至四傍晚6時後於ELEMENTS圓方指定食肆單一消費滿1,000元，即可換取價值500元的ELEMENTS圓方餐飲現金券。


購物優惠方面，ELEMENTS送出高達3,600元的購物現金券。由即日起至7月31日期間，顧客於商場內零售商戶即日消費滿6,800元，可享總值高達1,200元的ELEMENTS圓方購物現金券及商戶禮券。如消費滿28,000元，亦可享3,600元的ELEMENTS圓方購物現金券及商戶禮券。


上述優惠只要登記成為ELEMENTS Club會員及「圓方之友」，即可參加。不過，禮品數量有限，先到先得，換完即止。


部份條款：

．此推廣活動只限ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」參加。顧客可即時透過ELEMENTS 手機應用程式登記成為「圓方之友」。
．每位ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」每日只可換領ELEMENTS圓方餐飲現金券1次。
．禮品數量有限，換完即止。其中「星期一至四晚餐獎賞」每日名額為200個。
．現金券及禮券須消費滿指定金額方可使用，並受條款及細則約束，詳情請參閱各現金券及禮券。如上述消費滿1,000元後獲得的500元ELEMENTS圓方餐飲現金券，為5張100元的現金券，要在指定餐廳消費滿1,000元才可使用。

註：帶指定消費商戶禮券受條款及細則約束，詳情請參閱各禮券。如有任何爭議，ELEMENTS 圓方保留最終決定權。
   
          　

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撰文 : 陳詠妍

餐飲 Elements 九龍站 商場

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