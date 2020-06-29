【台灣有樂@iM網欄】台北市中的音樂綠洲 「給我一杯酒、說走就走！」

上一篇提到在基隆吃飽回台北，回到台北有驚喜。(大家可以瀏覽上一篇：連結) 這一篇就來跟大家分享一下，回到台北到底發現什麼驚喜。 那天跟小威一家一起從基隆回台北之後，本來是要去朋友家聚會的。到達朋友家附近，正在找停車位的時候，剛好經過空軍總部舊址(空軍總部已在2012年遷出現址，現為「TAF空總創新基地」（TAF Innovation Base）；2017年6月，部分園區移交台灣文化部，成立「臺灣當代文化實驗場」)。其實這個空軍總部舊址我幾乎每天都會經過，而且最近都有舉辦展覽，但當天的人流比我平常經過多很多，而且草地位置有平常沒有的舞台和現場音樂。

跟我同行的小威就是一個音樂人，所以我們一行五人，有大有小，二話不說，向着草地的舞台位置衝去。小威在鎖車之前，還特地走去後車箱，拿了一卷隨車攜帶的野餐用地氈(很多台灣人都會在車上放一張野餐用地氈，準備隨時郊遊或野餐用)。走到草地入口看到版子，才知道原來當天正在舉辦空總綠洲音樂的活動，難怪會這麼熱鬧。現場滿滿是年青人，大家向着舞台方向，隨着音樂節奏，作出踏步搖擺點頭等身體動作。那天天氣有雲，但沒有下雨，還吹着微風。所以大家都很自在投入地享受着這麼舒適的環境和音樂中。

我們找了一個比較人少的位置，鋪上野餐地氈，我就馬上躺上去。全身放鬆，耳朵聽着國語歌詞的歌曲，眼前是隨風飄過的浮雲。我突然有種想法，以前想要這種感覺和畫面是非常奢侈的，現在卻很容易就可以感受到，我覺得我自己很幸運。就在這個時候，舞台上的主持人介紹當天的壓軸表演單位「老王樂隊」，我跟小威立刻跑到比較靠近舞台的位置去欣賞演出。

「老王樂隊」最近在台灣名氣不少，難怪當天有那麼多年青人在現場。而在現場的每一位，應該都是在期待老黃樂隊的成名歌曲「我還年輕我還年輕」。結果這首歌放到整個表演的最後才演唱，所以使得現場氣氛特別高漲，大家都跟着一起唱，尤其副歌的兩句歌詞：「給我一杯酒～再給我一支煙～～說走就走～我有的是時間～～...」

青春，就是可以這樣地任性。

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