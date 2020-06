紐約擬在特朗普大樓對面 印上「Black Lives Matter」

美國反種族歧視示威持續之際,紐約市政府有意在總統特朗普名下的大樓外,用漆油髹上「黑人性命也是命」(Black Lives Matter)的字句,以當作對示威活動的支持,此舉惹特朗普不滿。

紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)的發言人表示:

「對於紐約市所珍而重之的價值觀而言,這個總統是個恥辱。他不能否認我們所面對的現實的是,任何他想踏足這個他聲稱是自己家鄉之時,他都應該提醒自己:黑人性命也是命。」

(The president is a disgrace to the values we cherish in New York City. He can’t run or deny the reality we are facing, and any time he wants to set foot in the place he claims is his hometown, he should be reminded Black Lives Matter.)

特朗普在社交平台Twitter指責白思豪的決定,又指該些示威者有說過嘲諷警務人員的說話,令紐警方感到憤怒。

另外,特朗普又撰文指,在紐約帶領「黑人性命也是命」示威活動的領袖,是干犯了叛國罪,因該領袖此前曾揚言,若美國不進行實質的改變,就會摧毀整個體制。

