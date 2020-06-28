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【男紳圍@iM網欄】【男人通病】中環人的「觀音頭掃把腳」 靚西裝但皮鞋出事？

名人薈萃 07:10 2020/06/28

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每逢經過中環，看見大部分金融才俊都西裝骨骨的現身，果然沒有愧對香港金融中心的稱號，更勾起我心中一絲絲的羡慕之情。不過，我卻留意到中環人有時候也不是那麽完美，當然這也不是中環人獨有的，又有誰是完美的化身？我想説的其實是，很多男士穿上一套體面西裝，卻忽略了脚上皮鞋的重要性，當中也包括一衆中環上班族。

相關文章 :【男紳圍@iM網欄】中佬：「點解每朝早我個嘴都又紅又腫？」 做人四十年剃錯廿幾年鬚？

首先大家要了解皮鞋大致上能分為那幾類，才能知道在什麽場合下，該穿怎樣的皮鞋。首先有正裝場合常出現的 Oxford ，其次為適合半正裝的 Derby 。沒有鞋帶，只有皮帶的我們稱爲Monk Shoes，還有什麽都沒有，一脚就能套進去的Loafers。

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如果你今天身穿一整套西裝，出席正式場合，Oxford一定是不二之選，問題是Oxford與Derby都屬於有鞋帶的款式，究竟如何分辨？其實非常簡單，只要留意鞋帶位置能否看到整塊鞋舌就知到。Derby Shoes款式可看見整塊鞋舌，由底部至頂部都可看到，相反Oxford Shoes 的鞋帶位屬於密閉式設計，鞋帶繫好之後，只能看見頂部小部分鞋舌，相當容易分別。至於Monk Shoes與Loafers在這文章就先不多介紹，因為兩款都屬於較休閑款式，尤其是Loafers，待有機會才跟各位讀者分享。

作者_Derek Young簡介：

輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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撰文 : Derek Young、編輯：邊婕

欄名 : 男紳圍

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