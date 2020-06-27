【美國疫情反彈】民調：9成人肯戴口罩 不敢鬆懈

▲ 美國民調顯示，有近90%受訪美國人都表示會在公眾場所佩戴口罩。

美國的新冠肺炎疫情近期有反彈趨勢，全國單日新增確診數字屢創新高。美國各州疫情未遏止。民眾都不敢鬆懈。美國民調顯示，有近90%受訪美國人都表示會在公眾場所佩戴口罩，較4月同類調查的結果大增26%。

【美國疫情】拜登轟特朗普 「像小孩般」看待疫情

【美國疫情反彈】蓋茨：美國抗疫遠遠做得不夠

美國廣播公司（ABC）與調查機構Ipsos合作於周三（24日）至周四（25日）進行民調，訪問579名成年美國人。

調查結果發現，約87%的受訪者都表示在過去一周都有戴口罩外出，和4月中同類調查的61%相比，願意戴口罩的人大幅增加26%。

此外，有76%的受訪者都表示憂慮感染新冠肺炎。民眾也傾向覺得各州在疫情下過快重開，有超過一半（56%）受訪者認為過快，只有15%受訪者認為過慢。

【美國疫情】單日確診再創新高 專家批華府轉移視線

【美國疫情】德州急煞停解封 住院患者一周飆升6成

從政黨立場來看，高達99%的受訪民主黨人表示會戴口罩，而有79%的共和黨人表示會戴口罩。民主黨人戴口罩的比例固然比共和黨人高，但結果仍反映大部分受訪共和黨人因應疫情升溫，都願意戴口罩外出。

雖然不少美國人都表示願意戴口罩外出，但根據倡導組織Masks4All的數據顯示，美國50個州當中，僅有紐約州、加州、密歇根州等18個州，會在全州範圍強制民眾工作時戴口罩，大多數州都依賴民眾自律戴口罩防疫。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒