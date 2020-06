【博爾頓新書】特朗普與女領袖不咬弦 不聽好友習近平處理疫情的壞話

▲ 博爾頓接受天空新聞訪問時透露,美國總統特朗普跟女國家領袖都不太合得來,包括英國前首相文翠珊和德國總理默克爾。

美國前國家安全顧問博爾頓出新書,踢爆任內特朗普政府的內幕,鬧得滿城風雨。博爾頓接受天空新聞訪問時透露,美國總統特朗普跟女國家領袖都不太合得來,包括英國前首相文翠珊和德國總理默克爾。

博爾頓形容,特朗普和文翠珊(Theresa May)的政治手腕非常不同("have very different approaches to politics")。他印象中,文翠珊只說她該說的話,沒有太多寒暄,風格跟特朗普大相徑庭。

至於德國總理默克爾(Angela Merkel),從近日特朗普從德國撤走美軍,準備改駐波蘭,二人關係有多好,不言而喻。

博爾頓透露,即使是男性領袖,特朗普也不討好,因他無法分清個人跟其他國家領袖的關係,跟美國與其他國家關係的分別。

另外,博爾頓亦指控,美國疫情之嚴重,特朗普責無旁貸。他指出,今年1月時,曾有官員警告關於新冠肺炎的嚴重性,但特朗普「不想聽關於他的好夥伴習近平的壞消息」("He didn't want to hear bad news about his buddy, (Chinese President) Xi Jinping"),因怕影響中美貿易戰中,已經談好的條款。

