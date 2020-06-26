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【博爾頓新書】特朗普與女領袖不咬弦 不聽好友習近平處理疫情的壞話

環球社會熱點 18:59 2020/06/26

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博爾頓接受天空新聞訪問時透露，美國總統特朗普跟女國家領袖都不太合得來，包括英國前首相文翠珊和德國總理默克爾。

美國前國家安全顧問博爾頓出新書，踢爆任內特朗普政府的內幕，鬧得滿城風雨。博爾頓接受天空新聞訪問時透露，美國總統特朗普跟女國家領袖都不太合得來，包括英國前首相文翠珊和德國總理默克爾。

博爾頓形容，特朗普和文翠珊（Theresa May）的政治手腕非常不同（"have very different approaches to politics"）。他印象中，文翠珊只說她該說的話，沒有太多寒暄，風格跟特朗普大相徑庭。

至於德國總理默克爾（Angela Merkel），從近日特朗普從德國撤走美軍，準備改駐波蘭，二人關係有多好，不言而喻。

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博爾頓透露，即使是男性領袖，特朗普也不討好，因他無法分清個人跟其他國家領袖的關係，跟美國與其他國家關係的分別。

另外，博爾頓亦指控，美國疫情之嚴重，特朗普責無旁貸。他指出，今年1月時，曾有官員警告關於新冠肺炎的嚴重性，但特朗普「不想聽關於他的好夥伴習近平的壞消息」（"He didn't want to hear bad news about his buddy, (Chinese President) Xi Jinping"），因怕影響中美貿易戰中，已經談好的條款。

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記者：葉芷樺
 

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