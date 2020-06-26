【零售寒冬】六福集團賺少超過四成　來年縮減5間香港店舖

▲ 考慮到訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，六福集團將會淨減少5間香港店舖，並在澳門增加2間店舖

六福集團 （00590） 收市後公布截至3月底止全年業績，受中美貿戰、本地社會事件，以及疫情爆發三項因素影響，期內收入按年跌少29.2%，僅錄約112.3億元，連帶純利亦按年挫42%，至8.7億元。六福集團擬派末期股息0.5元，即全年計擬派1元，以最新價計，相當於股息率6.3厘。

根據業績報告，六福集團收入下降之餘，匯兌虧損擴大、可換股債券公允值收益降少等因素，亦令「其他虧損」一項擴大，繼而加劇純利跌幅。同店銷售方面，六福集團，在香港及澳門市場錄33.3%倒退，而整個內地市場則錄20.2%倒退。

值得注意是，六福集團期內仍在擴充，截至3月底全球店舖共有2120間，按年增多287間。展望新一財年，六福集團管理層稱，疫情狀況嚴峻，由於港澳及內地尚未全面通關，香港及澳門市場之同店銷售4至5月錄得80%跌幅。踏入本月，管理層指香港及澳門市場零售氣氛逐步恢復，首三星期同店銷售跌幅放緩至大約60%、期內內地市場整體店舖的跌幅則少於20%，較3月時的40%倒退大為改善。

考慮到訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，六福集團將會淨減少5間香港店舖，並在澳門增加2間店舖。六福集團又稱，內地中產人口增長良好，故對中長線業務前景仍感樂觀，未來擴展方向將繼續集中內地市場。

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