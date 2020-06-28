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【星級理財】鬼王潘紹聰愛搬家　17年換樓8次「邊住邊賺」

名人薈萃 09:03 2020/06/28

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人稱「鬼王」的潘紹聰，廿多年前靠主持《恐怖在線》成名，後來自立門戶搞網台生意。除了講鬼故有一套，投資物業亦是其「副業」之一，自03年沙士入市，之後幾乎每隔兩年就會搬家一次，在這17年間他至少換樓8次，住勻紅磡、九龍城、旺角、奧運等地，每次換樓都是必賺，惟獨一次因風水問題而「急住出貨」，蝕了數十萬元。

反映香港私樓價格的中原城市領先指數（CCL），由2003年的歷史最低位31.77點，升至近日的180.74點，在這17年間，香港樓價累積升幅逾500%，成為投資的神話。潘紹聰「樓換樓」的大計，成功累積大量財富。

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潘紹聰的置業之路要由2003年沙士說起，當年他仍在電台工作，收入不多，其時潘紹聰父親拿到一筆「退休金」，便將其中的30萬元贈予他做首期。潘紹聰眼見樓價大跌，把握機會以30萬元為首期，買入紅磡都會軒單位，住了兩年便嫌單位有「西邪」，又曬又熱，於是換樓到土瓜灣。

潘紹聰眼見樓價大跌，把握機會以30萬元為首期，買入紅磡都會軒單位。(資料圖片)

不停換樓「儲大首期」

「我會想一直儲大個首期，每次都想細換大，會迫自己儲錢。」後來他一間接一間地換樓，九龍城、旺角、大角咀、奧運、太子都住過，早前他以3,200萬港元沽出太子百匯軒頂層B室特色戶，實用呎價為19,584元，帳面勁賺732萬元。

潘紹聰看好啟德未來的發展，「因為呢度日日都有工程，又有個地下街，所以佢一定有佢嘅價值。」(受訪者提供)

潘紹聰看好啟德未來的發展，「因為呢度日日都有工程，又有個地下街，所以佢一定有佢嘅價值。」近日他坐言起行，以3,606萬元購入啟德龍譽低座住宅大樓連花園平台，單位約1,203平方呎，另連332呎花園，呎價29,978元。他指暫時未想好自已住，還是給家人住，因為現時新家裝修期間，他入住服務式住宅「住到上癮」，有人清潔打掃，環境又舒服。

潘紹聰自03年沙士入市，之後幾乎每隔兩年就會搬家一次。(受訪者提供)

最難忘住屋「驚過見鬼」

雖然日日講鬼故，但他坦言從未想過買凶宅投資，最難忘的住屋經歷是遇上颱風山竹，「真係驚過見鬼」，當時他居於太子百匯軒頂層單位，因為是頂樓加上全屋落地大玻璃，打起風上來「間樓又搖又郁，好驚，人生最驚嗰3個鐘頭，街又出唔到，有啲窗簾攝唔實，成塊布簾吹出街，跟住露台又有啲水流入嚟，我又要舀水走，完全係災難級。」

（請【按此】觀看「鬼王談創業影片」）

 

節錄自第662期《iMoney Focus》見人見智。

 

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撰文 : 黎海怡

電台 風水 凶宅 服務式住宅 啟德 買入 龍譽 百匯軒 都會軒 退休金

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