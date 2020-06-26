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【盈喜盈警】金粵控股料盈轉虧 一文看清企業盈利預測

金融經濟 19:20 2020/06/26

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港股表現整體上仍欠缺方向，上市企業近期盈利表現亦各異，今日（26日）再有多家企業公布盈利預測。本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

金粵控股 （00070） 料盈轉虧，原因包括（i）自4月起終止與餘下博彩中介人營運商合作後博彩業務之收入減少；（ii）社會事件及疫情導致之旅遊限制令訪港旅客人數下跌，影響酒店營運業務之收入；（iii）酒店營運業務計提全年非現金折舊開支，導致行政費用增加；及（iv）錄得集團投資物業之預期非現金公平值變動，惟部分因本集團放債業務收入上升而被抵銷。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

英達公路再生科技 （06888） 料上半年虧損由去年的2980萬元收窄至今年的2000萬元。集團解釋，由疫情影響，瀝青路面養護服務的設備製造以及設備銷售合同、道路養護項目施工等均受影響。另外，集團預計將錄得應收賬款及合約資產減值回撥。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

錦興國際 （02307） 估計，上半年或會錄得虧損。集團指，封城措施以及交通及旅遊管制在內的全球疫情防控政策，令美國、歐洲及中國的終端客戶需求疲軟，使集團部分訂單被延遲或取消。另外，集團主要廠房位於中國，當地自2月起實施的交通及旅遊限制造成超過一個月的勞動力短缺，影響集團的供應鏈，因而造成生產及產品交付延誤。上述因素對集團收益及利潤率皆產生不利影響。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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