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【移民DIY】想技術移民澳洲 要學好呢樣

環球政經 18:00 2020/07/01

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已成功技術移民澳洲的Archie指，她一家於2013年搞移民，當時技術移民的配額多，得60已獲批，「近一兩年即使有65分，也永遠輪不到你，要成功的話要有90分。原因是政府減少了配額，獲批的當然是最高分那一批人。」簡言之，拉高了技術移民的門檻。

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以教師身份搞技術移民到澳洲，是要考取到極高分的英語水平試「雅思」（IELTS）。IELTS分學術卷及一般卷，每個範疇最高分為9分，新移民要成為註冊教師，要考雅思難度較高的學術卷，在讀寫範疇要取得7分，聽講範疇要取得8分，才夠資格申請做註冊教師。Archie是少數移民澳洲能做回老本行的港人教師。

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新移民難搵工還因為英語水平不高，當地老闆就寧願請本地人好溝通，澳洲始終是英語國家，她指即使在澳洲留學，也會因為英語水平不高而找不到工作，「以前沒有互聯網， 被迫要融入當地社區，但現在在澳洲仍可看香港電視節目、報紙及網站等，跟身在香港沒分別，怎會學得好英文？」

 

摘自第662期《iMonye智富》Focus封面故事《澳紐移民DIY攻略》

 

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撰文 : 鄭靜珊

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