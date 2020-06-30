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【移民DIY】過來人話你知 澳洲技術移民手續如何搞?

環球政經 18:00 2020/06/30

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原本在香港教中學、七十後Archie於2013年跟丈夫和女兒決定搞移民，寧願放棄穩定高薪的中學教職，她坦言受國教事件影響，接着看到當時唐英年與梁振英競選特首，更覺香港前景不樂觀。選擇澳洲，Archie的理由很簡單。他丈夫在香港工作的公司，有分公司在澳洲，他可調職過去，繼續有工返。夫婦又親到澳洲視察也覺適合。不過她和丈夫當時所用的移民途徑，不是最直接快捷的僱主擔保，而是技術移民，因為她和丈夫要長遠計，「如果僱主擔保移民，可以省很多功夫，但若果中途被炒或者公司結業，就未必可以繼續留低。」一心要移民，當然不想中途要回頭。

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技術移民比投資移民相對簡單，不用寫投資計劃書，所有程序在網上完成，甚至不用面試，審批成功也是由電郵通知，Archie一家三口的移民手續，全部自己一手包辦，不經移民公司去搞，「澳洲的技術移民好透明，全部電子化，在網上填表，上傳文件，甚至做職業評估，也是網上做。只要你有點組織和耐性，不怕煩是沒問題的。除非你英文不好，就可能要找Agent（移民公司）搞。」

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摘自第662期《iMonye智富》Focus封面故事《澳紐移民DIY攻略》

 

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撰文 : 鄭靜珊

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