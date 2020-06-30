【移民DIY】過來人話你知 澳洲技術移民手續如何搞?

原本在香港教中學、七十後Archie於2013年跟丈夫和女兒決定搞移民，寧願放棄穩定高薪的中學教職，她坦言受國教事件影響，接着看到當時唐英年與梁振英競選特首，更覺香港前景不樂觀。選擇澳洲，Archie的理由很簡單。他丈夫在香港工作的公司，有分公司在澳洲，他可調職過去，繼續有工返。夫婦又親到澳洲視察也覺適合。不過她和丈夫當時所用的移民途徑，不是最直接快捷的僱主擔保，而是技術移民，因為她和丈夫要長遠計，「如果僱主擔保移民，可以省很多功夫，但若果中途被炒或者公司結業，就未必可以繼續留低。」一心要移民，當然不想中途要回頭。

相關文章:【移民DIY】移民澳洲「中伏」個案 究竟有幾伏?

相關文章:【移民DIY】「鬥木」可以技術移民紐西蘭 真係咁「筍」 ?

技術移民比投資移民相對簡單，不用寫投資計劃書，所有程序在網上完成，甚至不用面試，審批成功也是由電郵通知，Archie一家三口的移民手續，全部自己一手包辦，不經移民公司去搞，「澳洲的技術移民好透明，全部電子化，在網上填表，上傳文件，甚至做職業評估，也是網上做。只要你有點組織和耐性，不怕煩是沒問題的。除非你英文不好，就可能要找Agent（移民公司）搞。」

相關文章:移民去邊最好？ 《刺針》發表下一代最宜居國度

相關文章:消委會籲移民申請者勿信「不成功不收費」

摘自第662期《iMonye智富》Focus封面故事《澳紐移民DIY攻略》

＃即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！