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【移民DIY】移民澳洲「中伏」個案 究竟有幾伏?

環球政經 20:39 2020/06/26

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自辦「技術移民」成功到澳洲的香港中學教師Archie，聽過有中介公司向學校校長、主任等推介投資移民計劃，每人投入百多萬港元到一個項目，就可以申請移民，「我一聽就知伏！」她指澳洲投資移民要500萬澳元（約2600萬港元），即使另一種較低門檻、俗稱188類的投資移民，申請人要自己營運生意，不能幾個「夾股」到一個項目，重點是︰「佢哋個個都過了歲數限制。」

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另一個「中伏」個案，是有中介公司推僱主擔保移民套餐，費用百多萬港元，Archie指︰「澳洲公司做移民擔保，生意額要到某水平才能做。若果發現有公司原來專幫人搞擔保移民，被捉被封，被擔保的人可能也會被拘，不幸列入黑名單，甚至不能再入境，這個風險可不小。」

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摘自第662期《iMonye智富》封面故事《澳紐移民DIY攻略》

 

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撰文 : 鄭靜珊

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