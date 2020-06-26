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金管局：銀行未來幾季資產質素或轉差　首季無資金明顯流出

金融經濟 18:22 2020/06/26

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金管局在季報中表示，鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情爆發影響借款人的還款能力，銀行未來幾季的資產質素或會轉差。

金管局在季報中表示，鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情爆發影響借款人的還款能力，銀行未來幾季的資產質素或會轉差，以致潛在壞賬撥備可能繼續增加，但以歷史及國際標準計，資產質 素仍然穩健。 金管局又指，首季港元存款及美元存款微跌0.1%，波幅屬正常範圍，並無資金明顯流出銀行體系的情況。

金管局指出，銀行業資產質素在首季有轉差跡象，內地相關貸款的特定分類貸款比率於3月底為0.73%， 較前一季的0.75%微跌。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.25%上升至0.35%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於 0.03%

銀行業貸款總額今年首季增長2.8%，其中在香港使用的貸款增加3.2%，香港境外使用的貸款增加 1.6%，貿易融資增加6.1%。期內，內地相關貸款增加4.4%至約4.77萬億港元（佔資產總額的17.1%）。

首季貸款減值撥備增加130%

季報指，銀行業在2020年首季繼續錄得盈利，但較去年同期遜色。零售銀行整體除稅前經營溢利在 2020年首季按年減少7.7%，主要原因是外滙及衍生工具業務收入下跌（-51.6%），以及銀行為資 產質素可能轉差作出前瞻性的撥備，令貸款減值撥備增加（+130.4%） 。隨着市場利息 水平回落，零售銀行淨息差由2019年首季的 1.58%，收窄至2020年同期的1.51% 。

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