【疫市開店】MOS Burger首5月逆市升8%　今年增新店

▲ MOS Burger目前最暢銷產品為吉列蝦堡（右）。（馮漢柱攝）

外賣服務一般為疫情下本港餐飲業的曙光，加上疫情漸有緩和，市民開始恢復外出消費。日系漢堡MOS Burger今年首5個月的營業額，逆市按年增8%，更計劃增設3至5間新分店，並陸續於7至10月間開幕。

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MOS FOOD HK經理板岡宏和接受本報專訪時坦言，1月份新冠肺炎疫情在港爆發時，整體營業額和客流量明顯大幅減少，1至2月份的營業額按年下跌10%至12%。隨着3至4月份推出新措施，例如外賣自取85折等，挽回部份生意；加上限聚令逐漸放寬，枱與枱之間只需設隔板便不必硬性相隔1.5米距離。該企截至5月份為止，整體營業額錄8%的增長。

▲ MOS FOOD HK經理板岡宏和（右）表示，不會只依賴或側重外賣業務，亦會兼顧堂食。（馮漢柱攝）

▲ 除漢堡外，部份門店的餐單亦設有飯類。（馮漢柱攝）

板岡指出，4至5月起外賣的營業額從過去只佔整體3%至4%，擴至10%至12%。惟他強調，未來會繼續推出新的外賣餐單或派對套餐，卻不會只依賴或側重外賣業務，亦會兼顧堂食，不斷擴大與食客的接觸層面。

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MOS Buger開新店 主攻住宅區

板岡指今年將增設3至5間新店，每間分店計算裝修和設備等投資，預計花費約350萬至400萬港元。至於目前已簽約、並預計在7至10月期間開張的新店，分別位於大型商場，例如德福廣場、大埔、黃埔和深水埗等地。他解釋，翻查過往業績，主要為家庭客群，故開舖較多選址住宅區。

新店開業需額外增聘人手，板岡宏和預計每間店需要約20個員工，即今年需增聘約100名新員工。雖然疫情下失業率飆升、易於增聘，但新聘員工的薪酬亦與現時在職員工相同，不會因疫情而減薪。

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記者：馬意文