美孚新邨再錄蝕讓　代理揭「神秘真相」

二手樓價見底回升，剛公布的中原城市領先指數（CCL）更再創年內新高，惟指標藍籌屋苑美孚新邨竟錄蝕讓！不過，代理強調，實情未必如此。

中原馮健平說，美孚新邨1期百老匯街19號中層A室，實用面積467平方呎，一房間隔，原開價680萬元放售，終以652萬元易手，實用呎價13,961元。據了解，原業主於2017年，以640萬元買入上址，持貨三年，現帳面賺12萬元，惟連稅及代理佣金計，料蝕逾20萬元。

馮健平說，同類型單位目前叫價約700萬元，故上述單位成交價，較市價略低。雖然原業主看似蝕讓離場，但代理表示，上述單位一直放租，若連租金計，其實賺錢離場。事實上，若參考近年租金，相信業主微賺離場。

值得留意的是，近期樓市交投氣氛好轉，800萬元以下的單位最受追捧，原業主理應善價而沽，被問到業主為何平價放盤，代理說，原業主未有透露原因，相信想趁機套現換樓。

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