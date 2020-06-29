【移民DIY】技術移民紐西蘭至關鍵條件

以技術移民簽證到紐西蘭，採用計分制，按學歷、過去工作經驗、年齡、英語水平等多項去計分，足160分可獲批移民。現於紐西蘭留學的Sophia指其中一項關鍵性的分數，是當地的工作經驗可獲50分，移民計分制內這50分佔比高當然重要，但更重要的是，要有當地工作經驗，才可以申請移民，即使有足夠160分付合資格，但也會因沒有當地工作經驗而被拒。

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要有當地工作經驗，即是要有工作簽證（Working Visa）。一是有當地僱主擔保，聘請過去紐西蘭工作，因而獲發工作簽證，但不是所有僱主都會請「外人」，該公司要營業額達相當水平，以及證明國內沒有相應人才；其二是在當地讀書畢業後，可在限期內在當地找到工作而獲發工作簽證。

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找到工作，拿得工作簽證，不等於可申請移民。以Sophia理解，還要付合工作時薪還要達25.5紐元（約128港元）或以上的要求，「有些人以為在紐西蘭工作過3年就可以申請技術移民，豈料原來他的工資不達標，申請不了，不知道這個很易被人騙。」而這個工資要求會變的，亦因應不同職業有差異。

摘自第662期《iMonye智富》Focus封面故事《澳紐移民DIY攻略》

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