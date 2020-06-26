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【移民DIY】「鬥木」可以技術移民紐西蘭  真係咁「筍」 ?

環球政經 20:38 2020/06/26

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「鬥木」也可以移民紐西蘭，這絕對不是笑話，但別以為容易。現於紐西蘭留學的Sophia，一向做事認真，當日自己搞留學手續，近年又經常被親朋戚友問及移民事，她於是極認真去搵資料，向當地人查詢，讓她成為半個移民專家。她指紐西蘭不少房屋是木建，在當地人眼中，木工屬非常專業的工種。

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雖然木工屬職業技能Level 3，可以申請技術移民，但港人人即使考獲香港建造業訓練局的牌照，也不獲紐西蘭承認的，要考取當地的木工牌，方法是入讀當地的學校，「但當地學校根本不會接受非本地生，因為要保護自己本地紐西蘭的木工生計。」另一方面，申請還要附上工作證明，但這個證明往往要僱主開出，香港有幾多僱主肯做？而且紐西蘭移民官會查證。

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從事的職業是否屬於職業清單上Level 1, 2及3的技能級別，若屬4或5低級技能便申請不了移民。想知道自己職業屬那一級別，可到紐西蘭官方網頁ANZSCO（Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations）查找。
 

摘自第662期《iMonye智富》封面故事《澳紐移民DIY攻略》

 

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撰文 : 鄭靜珊

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