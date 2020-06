【移民DIY】「鬥木」可以技術移民紐西蘭  真係咁「筍」 ?

「鬥木」也可以移民紐西蘭,這絕對不是笑話,但別以為容易。現於紐西蘭留學的Sophia,一向做事認真,當日自己搞留學手續,近年又經常被親朋戚友問及移民事,她於是極認真去搵資料,向當地人查詢,讓她成為半個移民專家。她指紐西蘭不少房屋是木建,在當地人眼中,木工屬非常專業的工種。

雖然木工屬職業技能Level 3,可以申請技術移民,但港人人即使考獲香港建造業訓練局的牌照,也不獲紐西蘭承認的,要考取當地的木工牌,方法是入讀當地的學校,「但當地學校根本不會接受非本地生,因為要保護自己本地紐西蘭的木工生計。」另一方面,申請還要附上工作證明,但這個證明往往要僱主開出,香港有幾多僱主肯做?而且紐西蘭移民官會查證。

從事的職業是否屬於職業清單上Level 1, 2及3的技能級別,若屬4或5低級技能便申請不了移民。想知道自己職業屬那一級別,可到紐西蘭官方網頁ANZSCO(Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations)查找。



摘自第662期《iMonye智富》封面故事《澳紐移民DIY攻略》

