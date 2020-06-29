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【都市診療室】久站久坐易引發靜脈曲張

名人薈萃 10:00 2020/06/29

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小腿爬滿彎彎曲曲凸出來的血管，隔着皮膚也看到瘀瘀青青的顏色，這是典型靜脈曲張的徵狀。很多人以為，因工作需要而經常站立的人，是患上此症的高危一族，但其實久站、久坐、身型肥胖等，也會增加患上靜脈曲張的可能，而年長和女性也是高危因素。最有效的預防方法，是不時變換姿勢、郁手郁腳，最重要是讓腿部肌肉更多伸縮，幫助血液揼回心臟，免積聚腿部，才能減少此症。不少求醫的病人，腿部呈現蜘蛛網紋的情況，那是皮膚下面約一至兩毫米的血管受壓擴張，屬於第一級的輕微狀況。在香港，高達八成人都會出現上述情況。若皮膚下層的靜脈血管受壓現形且大於3毫米，明顯凸出，在醫學上才被界定為靜脈曲張。年長、女性、久站久坐、懷孕、肥胖等，也是高危因素。

血管瓣失效致血流倒流

靜脈曲張背後的原因，是腿部靜脈血管裡的血管瓣出了問題，不能完全閉合。由於靜脈主要負責的工作，是將身體血液輸送回心臟，而腿部距離心臟最遠，也需要更強的揼力；因此要把血由下肢揼回心臟時，血管瓣必須能完全閉合，才能防止揼上心臟的血倒流。當血管瓣不能有效閉合時，本來已往上揼的血，有部份會因為地心吸力之故，而往下流聚積。久而久之，該處的血管所受壓力愈大，導致靜脈血管擴張，外觀上便愈加凸起。若情況持續，患者不加以處理，就會發展成靜脈曲張，伴隨水腫、腿部痠痛、容易抽筋等問題。嚴重者，腳部皮膚會變色、硬化甚至潰爛。

穿壓力襪有助減輕病情

當狀況尚算輕微時，患者可多做運動，以及每十數分鐘便要轉換姿勢，目的是刺激腿部肌肉收縮，有助血液揼回心臟。日間活動時，經常穿着醫學級別的壓力襪，亦能有助血液回流。夜晚睡覺時則可稍為托高腿部，以助血液更易流回心臟。若懷疑自己有靜脈曲張的情況，患者須及早求醫。醫生會透過問診和超聲波檢查，以確認病人的靜脈曲張是源於血管倒流問題，還是深層血管的閉塞，才能對症下藥。淺層靜脈的血管瓣壞了並不能夠修復，醫生只能對病情嚴重者施加手術，把該靜脈血管堵塞，才能根治血液倒流的情況

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撰文 : 陳廣迅醫生 外科專科醫生、香港大學內外全科醫學士、英國愛丁堡皇家外科醫學院院士、香港外科醫學院院士、香港醫學專科學院院士 （外科

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