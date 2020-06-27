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【5G消費潮】智能娛樂設備增長快　如何迎戰消費潮流？

科技 09:00 2020/06/27

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德勤近日發布的《移動消費者的下一站——德勤中國移動消費者調研》報告顯示，智能娛樂設備市場增速最快、智能手環成消費者新寵，以及移動充電器成最熱門手機配件等。

本港5G服務在今年4月開始啟動，內地市場早於去年下半年開始積極部署。德勤近日發布的《移動消費者的下一站——德勤中國移動消費者調研》報告顯示，智能娛樂設備市場增速最快、智能手環成消費者新寵，以及移動充電器成最熱門手機配件等。而設備製造商則需要致力提高產品、系統安全性能。

報告顯示過去5年主要針對中國市場消費者的行為、趨勢，及對各類無綫移動產品及服務的看法進行的網上調研。受訪者由18歲至50歲，男、女性各佔一半，涵蓋學生、在職及非在職人士。

調查中9成受訪者表示願意主動使用5G網絡，同時預計隨着5G網絡覆蓋的提升、手機硬件成熟、價格下降，5G手機將成為主流，市場或迎來第一波5G消費潮。

倡善用區塊鏈AI 加強物聯產品安全

在智能物聯網設備市場方面，智能娛樂、智能安防、智能家居、車聯網設備持有率在過去3年均見快速增長（見下表）。其中智能娛樂設備市場增速最快，在2019年的智能電視持有率突破70%，其他則為智能揚聲器（38%）及家用監控系統（37%）。

不過面對快速增長的物聯網市場，報告亦指，各大智能物聯設備製造商需加強聯合，增強不同設備之間的聯動性；同時應重視並加強區塊鏈、人工智能等技術在信息安全領域的應用，深化物聯產品安全性能。

補充手機功能 智能手環成新寵

消費者愈趨願意將智能手環用作補充智能手機的功能，享受其帶來的操作便捷性及對活動數據的監測分析價值，並減少不必要的手機使用時間。（小米環官方圖片）

報告顯示，2019年的運動手環與智能手錶的持有率相較2018年，增長均逾10%。報告建議，智能手環廠商開發更多貼近消費者使用需求的場景，提升智能手環與智能手機的功能差異化程度。

＞＞＞【數碼轉型】提升企業競爭力　需重視5大科技技術  

＞＞＞【遙距營商計劃】D-Biz需求大加碼10億惟可能提早截龍　創新科技署公布細節

無密碼時代 需保護生物特徵

此外，生物辨識技術愈見廣泛應用於智能硬件產品及場景如手機解鎖、快捷支付、安檢通行等，人臉辨識的使用率由2016年僅14%，大幅增長至2019年的48%。（法新社資料圖片）

德勤中國科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩提醒，在「無密碼時代」的信息安全問題不容忽視，各方也需更加注意對用戶生物特徵的保護。例如在檢測系統方面，可通過積極推動活體檢測系統應用，以降低利用照片、模型來偽造及竊取他人生物特徵通過認證的風險；應用程式開發商需要對收集用戶信息，提供更明確的條款。

就消費者而言，他就指出，應要提高保護意識，主動閱讀及理解使用條款，如發現不妥應及時向有關部門反映。

＞＞＞【AI出錯】美警查案拉錯人　人臉辨識技術捱轟

責任編輯：張寶燕

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